Не стало звезды сериала «Шазам» Майкла Грэя

Американский актер Майкл Грэй умер 16 октября в возрасте 75 лет. О смерти артиста сообщило издание Deadline со ссылкой на его представителя. По предварительным данным, причиной стали естественные причины.

Грэй получил известность благодаря главной роли Билли Бэтсона в сериале «Шазам», который транслировался на канале CBS с 1974 по 1976 годы. Эта работа принесла ему узнаваемость и любовь зрителей.

В начале карьеры Грэй снимался в таких проектах, как «Семейка Брэди» и «Комната 222». Позднее он озвучил одного из персонажей в популярном мультсериале «Арчер».

Актер не был суперзвездой, но его работы оставили заметный след в истории американского телевидения. Коллеги и поклонники вспоминают его как профессионала, который с теплотой относился к своему делу.

У Майкла остались супруга Стейси Бенон Грэй, с которой он состоял в браке с 1994 года, пасынок Райан Купер, падчерица Лорел Купер и зять Ли Баркер.

Ранее стало известно о смерти сыгравшего в фильме «Мы из будущего» Андрея Терентьева.