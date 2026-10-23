Параллельный импорт: сколько стоит новый семиместный Toyota Highlander в РФ

Несмотря на повышение коммерческого утилизационного сбора и жесточайшую конкуренцию со стороны брендов из КНР, в Россию продолжаются массовые поставки семиместного кроссовера Toyota Highlander по каналам параллельного импорта. Автомобили выпускаются на СП GAC-Toyota и представлены в автосалонах страны в количестве нескольких сотен единиц. Цены на кроссовер варьируются от ₽4,9 млн у частников и мелких импортеров до ₽7 млн в крупных дилерских сетях с фирменной гарантией. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 248 л. с. и имеет высокий индекс надежности. Об этом пишет издание За рулем.