Параллельный импорт: сколько стоит новый семиместный Toyota Highlander в РФ

За рулем: на рынок вернулся кроссовер Toyota Highlander по цене от ₽4,9 млн

Общество

Несмотря на повышение коммерческого утилизационного сбора и жесточайшую конкуренцию со стороны брендов из КНР, в Россию продолжаются массовые поставки семиместного кроссовера Toyota Highlander по каналам параллельного импорта. Автомобили выпускаются на СП GAC-Toyota и представлены в автосалонах страны в количестве нескольких сотен единиц. Цены на кроссовер варьируются от ₽4,9 млн у частников и мелких импортеров до ₽7 млн в крупных дилерских сетях с фирменной гарантией. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 248 л. с. и имеет высокий индекс надежности. Об этом пишет издание За рулем.

Разброс цен, географический срез и технические оснащения

  • География и динамика разброса цен:
    • ₽4,9 млн — ₽4,95 млн: минимальный порог за растаможенные машины без пробега в Кургане и Кемерово;
    • ₽5,0 млн — ₽5,05 млн: автосалоны в Барнауле, Мурманске, Тюмени, а также начальный прайс в Воронеже, Уфе и Москве;
    • ₽5,1 млн — ₽5,25 млн: Владивосток, Новокузнецк, Поволжье (Казань, Самара, Тольятти), Урал (Екатеринбург, Челябинск) и Юг РФ (Краснодар, Симферополь);
    • ₽5,45 млн — ₽7,0 млн: крупные дилерские центры Москвы (от ₽5,45 млн), Санкт-Петербурга (от ₽5,53 млн), Уфы и Челябинска, предоставляющие собственную гарантию.
  • Технические характеристики и комплектация:
    • Силовой агрегат: 2,0-литровый бензиновый турбомотор (248 л. с.), 8-ступенчатый классический «автомат» и полный привод;
    • Комфорт и мультимедиа: трехзонный климат-контроль, подогрев двух рядов кресел, вентиляция передних сидений, мультимедиа 15,6 дюйма, цифровая приборная панель, проекция на лобовое стекло, панорамная крыша и кожаная отделка;
    • Безопасность и оптика: полностью светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ и электропривод багажника.
  • Рейтинг надежности:
    • Модель занимает 4-е место в мировом рейтинге долговечности SUV с вероятностью в 32,9% проехать более 300 тыс. км без серьезных поломок.

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