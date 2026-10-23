Муцениеце вышла на сцену кабаре спустя почти год после рождения дочери

kino.mail: 37-летняя Агата Муцениеце вернулась на сцену театра-кабаре Crave

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце вернулась на сцену театра-кабаре Crave после рождения третьего ребенка, сообщает Кино Mail. Это произошло на специальном показе, который был посвящен седьмому дню рождения театра.

Артистка родила дочь 1 декабря 2025 года. Отцом ребенка стал 42-летний музыкант Петр Дранга, с которым Агата расписалась за четыре месяца до рождения малышки.

Для выхода на сцену Муцениеце выбрала платье с корсетом и высокими разрезами. Образ получился ярким и уверенным, что соответствует атмосфере кабаре.

Стоит отметить, что Агата уже не впервые выступает в Crave. В 2023 году она заменила Екатерину Варнаву в эротическом шоу, а позже получила собственную постановку под названием «Абсолютно другая нага». В этом проекте актриса танцевала, пела и читала юмористические монологи. Более того, Муцениеце выходила на сцену кабаре даже во время беременности.

Всего у Муцениеце трое детей. Помимо дочери от Петра Дранги, у нее есть сын и дочь от брака с 38-летним актером Павлом Прилучным.

Ранее актриса Агата Муцениеце показала селфи с Петром Дрангой.

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