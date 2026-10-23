Скандал в Сибири: семейная пара блогеров вовлекала девушек в проституцию

РЕН ТВ: работу массажных салонов «с продолжением» вскрыли в Новосибирске

Общество

В Новосибирске правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность супружеской пары популярных блогеров, организовывавших сеть притонов под вывеской массажных салонов. По данным источника РЕН ТВ, 41-летний Руслан Б. и его супруга Марина привлекли троих сообщников-администраторов и наладили предоставление интимных услуг «с продолжением». В незаконную деятельность с 2024 по 2026 год было вовлечено не менее шести девушек, включая несовершеннолетнюю. По факту организации проституции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Детали расследования и фигуранты дела

  • Фигуранты и структура сети:
    • Организаторы: 41-летний Руслан Б., его супруга Марина (супруги воспитывают троих детей и вели активные блогерские аккаунты);
    • Сообщники: трое привлеченных администраторов, управлявших текущей работой заведений;
    • Прикрытие: сеть салонов эротического и классического массажа с предложением услуг сексуального характера.
  • Масштаб и квалификация преступления:
    • Период деятельности: с 2024 по 2026 год;
    • Пострадавшие/вовлеченные: не менее 6 девушек, в числе которых оказалась несовершеннолетняя;
    • Уголовное преследование: возбуждено уголовное дело по статьям за организацию занятия проституцией и вовлечение в нее несовершеннолетних.

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