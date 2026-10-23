Скандал в Сибири: семейная пара блогеров вовлекала девушек в проституцию

В Новосибирске правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность супружеской пары популярных блогеров, организовывавших сеть притонов под вывеской массажных салонов. По данным источника РЕН ТВ, 41-летний Руслан Б. и его супруга Марина привлекли троих сообщников-администраторов и наладили предоставление интимных услуг «с продолжением». В незаконную деятельность с 2024 по 2026 год было вовлечено не менее шести девушек, включая несовершеннолетнюю. По факту организации проституции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.