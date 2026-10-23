В «Зените» сообщили о готовности Вендела вернуться на поле после травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками Венделом и Игорем Дивеевым перед матчем 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

Вендел не играл за «Зенит» с конца августа, получив повреждение в матче 5-го тура со «Спартаком» (0:2), Дивеев травмировался находясь в расположении национальной сборной.

Семак сообщил, что восстановление бразильца проходит успешно, и, возможно, он появится в заявке на ближайший матч. Решение об его участии будет принято непосредственно перед игрой с «Динамо».

А вот возвращение в строй Дивеева затягивается. По словам Семака, российский защитник может начать тренироваться в общей группе на следующей неделе.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) пройдет на «Газпром Арене» 25 октября. «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 24 очками, махачкалинцы идут на шестой позиции, набрав 16 баллов.