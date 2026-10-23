Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

absatz.media: Диброва посетила премьеру вместе с сыном в необычном образе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя модель Полина Диброва посетила премьеру фильма «Рождение империи», которая состоялась 21 октября, передает интернет-издание «Абзац». На этот раз она появилась на светском мероприятии не одна, а вместе с сыном от 66-летнего телеведущего Дмитрия Диброва.

Для выхода Полина выбрала необычный образ: на ней было множество цепей, подвесок и крестов, которые она дополнила черной шляпой. Такой стиль привлек внимание присутствующих и фотографов.

Сын Полины тоже не остался в тени. Он был одет в массивные наушники, кожаную куртку и черную футболку с логотипом британской рок-группы. Вместе мать и сын выглядели стильно и современно.

Напомним, что прошлой осенью Полина и Дмитрий Дибровы официально расторгли брак. После развода бывшие супруги начали новые отношения. Дмитрий встречается с нутрициологом Екатериной Гусевой, а Полина — с бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Полина Диброва заявила, что дочь Товстика ходит в рваных штанах.

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