Кризис такси в Финляндии: водители заявили о заработке в €0,5 с поездки
Iltalehti: дизель по €2,43 спровоцировал забастовку таксистов в Финляндии
В столице Финляндии водители агрегаторов такси Uber и Bolt провели организованную акцию протеста против заниженных тарифов, высоких комиссий платформ и подорожания топлива. Автоколонны прошли от Олимпийского стадиона до Сенатской площади Хельсинки. По словам участников, при средней стоимости дизельного топлива более €2,4 за литр доходы водителей с коротких поездок упали до критических показателей — менее €0,5 с пятиеврового заказа. Ситуацию усугубляет общая экономическая нагрузка, при этом правительственные меры поддержки не снижают розничные цены на АЗС. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Причины забастовки, экономика поездок и топливный кризис
- Требования протестующих и формат акции:
- Место проведения: Хельсинки (Олимпийский стадион, Сенатская площадь);
- Требования: повышение базовых тарифов, снижение комиссионных отчислений платформ, прозрачность ценообразования;
- Масштаб: на точки сбора выехало порядка 80 автомобилей (при заявке до 350 участников).
- Калькуляция доходов и расходов таксистов:
- Длинный маршрут (Тампере — Хельсинки): при чеке в €90 поездка становится убыточной из-за заправки;
- Средний маршрут (Хельсинки — Эспоо): из €25 стоимости заказа водителю остается около €7 до вычета амортизации;
- Короткий чек: при стоимости поездки в €5 чистый заработок таксиста составляет менее €0,5.
- Топливный фактор и государственная политика:
- Стоимость дизеля: средняя цена с учетом налогов достигла €2,43 за литр (при общем пороге цен на АЗС выше €2);
- Меры властей: утвержден пакет поддержки на €60 млн (налоговые вычеты для ездящих на работу и снижение транспортного налога), однако прямого субсидирования цен на заправках не предусмотрено;
- Дальнейшие протесты: в начале ноября пятидневную забастовку из-за зарплат проведут сотрудники парковочного оператора Parkkipate.