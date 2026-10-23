Кризис такси в Финляндии: водители заявили о заработке в €0,5 с поездки

В столице Финляндии водители агрегаторов такси Uber и Bolt провели организованную акцию протеста против заниженных тарифов, высоких комиссий платформ и подорожания топлива. Автоколонны прошли от Олимпийского стадиона до Сенатской площади Хельсинки. По словам участников, при средней стоимости дизельного топлива более €2,4 за литр доходы водителей с коротких поездок упали до критических показателей — менее €0,5 с пятиеврового заказа. Ситуацию усугубляет общая экономическая нагрузка, при этом правительственные меры поддержки не снижают розничные цены на АЗС. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.