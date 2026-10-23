Кризис такси в Финляндии: водители заявили о заработке в €0,5 с поездки

Iltalehti: дизель по €2,43 спровоцировал забастовку таксистов в Финляндии

Общество

В столице Финляндии водители агрегаторов такси Uber и Bolt провели организованную акцию протеста против заниженных тарифов, высоких комиссий платформ и подорожания топлива. Автоколонны прошли от Олимпийского стадиона до Сенатской площади Хельсинки. По словам участников, при средней стоимости дизельного топлива более €2,4 за литр доходы водителей с коротких поездок упали до критических показателей — менее €0,5 с пятиеврового заказа. Ситуацию усугубляет общая экономическая нагрузка, при этом правительственные меры поддержки не снижают розничные цены на АЗС. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

Причины забастовки, экономика поездок и топливный кризис

  • Требования протестующих и формат акции:
    • Место проведения: Хельсинки (Олимпийский стадион, Сенатская площадь);
    • Требования: повышение базовых тарифов, снижение комиссионных отчислений платформ, прозрачность ценообразования;
    • Масштаб: на точки сбора выехало порядка 80 автомобилей (при заявке до 350 участников).
  • Калькуляция доходов и расходов таксистов:
    • Длинный маршрут (Тампере — Хельсинки): при чеке в €90 поездка становится убыточной из-за заправки;
    • Средний маршрут (Хельсинки — Эспоо): из €25 стоимости заказа водителю остается около €7 до вычета амортизации;
    • Короткий чек: при стоимости поездки в €5 чистый заработок таксиста составляет менее €0,5.
  • Топливный фактор и государственная политика:
    • Стоимость дизеля: средняя цена с учетом налогов достигла €2,43 за литр (при общем пороге цен на АЗС выше €2);
    • Меры властей: утвержден пакет поддержки на €60 млн (налоговые вычеты для ездящих на работу и снижение транспортного налога), однако прямого субсидирования цен на заправках не предусмотрено;
    • Дальнейшие протесты: в начале ноября пятидневную забастовку из-за зарплат проведут сотрудники парковочного оператора Parkkipate.

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