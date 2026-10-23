35-летняя Ивлеева показала свой первый влог, снятый еще до «Орла и решки»
Super: Ивлеева показала отрывок первого влога, снятого до «Орла и решки»
Фото: [соцсети]
35-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась в личном блоге архивным видео, пишет Super.
На кадрах запечатлен ее первый влог, который, судя по всему, был снят еще до участия в проекте «Орел и решка», принесшем ей широкую известность. Длительность ролика составляет 4,5 минуты.
Фото: [скриншот видео]
«Что ж, сегодня хочу попробовать снять для вас первый влог. Вообще посмотреть, как это все будет. Ой, у меня голубь сел [на окно]», — говорит блогер на кадрах.
Ивлеева впервые пришла в тревел-шоу «Орел и решка» в 2017 году в качестве ведущей сезона «Перезагрузка». Тогда ей было 26 лет. Она успешно вела этот проект на протяжении 2017–2018 годов, вернулась в шоу в 2019 году для съемок сезона «Ивлеева VS Бедняков» в возрасте 28 лет, а также в 2020 году в сезон «Девчата», когда ей исполнилось 29 лет.
Ранее Настя Ивлеева опубликовала серию снимков из путешествия в Карелию с мужем.