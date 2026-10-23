Опасные игры: в Башкирии ребенок взял из дома травматический пистолет и ранил друга

Mash Batash: школьник случайно выстрелил из пистолета в лицо другу в Башкирии

Общество

В Караидельском районе Республики Башкортостан сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних. Ученик местной школы взял из дома травматический пистолет своего родителя, чтобы продемонстрировать его друзьям. Во время демонстрации оружия школьник случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо своему сверстнику. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Детали происшествия и работа правоохранительных органов

  • Обстоятельства инцидента:
    • Место действия: Караидельский район, Республика Башкортостан;
    • Причина: попытка школьника похвастаться травматическим оружием перед приятелями;
    • Ход событий: неаккуратное обращение с пистолетом привело к случайному нажатию на курок и выстрелу в упор.
  • Состояние пострадавшего и последствия:
    • Пуля попала в лицо несовершеннолетнему сверстнику;
    • Врачи оперативно оказали ребенку медицинскую помощь;
    • Полиция проводит проверку по факту правил хранения огнестрельного и травматического оружия взрослыми.

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