Опасные игры: в Башкирии ребенок взял из дома травматический пистолет и ранил друга

В Караидельском районе Республики Башкортостан сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних. Ученик местной школы взял из дома травматический пистолет своего родителя, чтобы продемонстрировать его друзьям. Во время демонстрации оружия школьник случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо своему сверстнику. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.