Опасные игры: в Башкирии ребенок взял из дома травматический пистолет и ранил друга
Mash Batash: школьник случайно выстрелил из пистолета в лицо другу в Башкирии
В Караидельском районе Республики Башкортостан сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних. Ученик местной школы взял из дома травматический пистолет своего родителя, чтобы продемонстрировать его друзьям. Во время демонстрации оружия школьник случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо своему сверстнику. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Детали происшествия и работа правоохранительных органов
- Обстоятельства инцидента:
- Место действия: Караидельский район, Республика Башкортостан;
- Причина: попытка школьника похвастаться травматическим оружием перед приятелями;
- Ход событий: неаккуратное обращение с пистолетом привело к случайному нажатию на курок и выстрелу в упор.
- Состояние пострадавшего и последствия:
- Пуля попала в лицо несовершеннолетнему сверстнику;
- Врачи оперативно оказали ребенку медицинскую помощь;
- Полиция проводит проверку по факту правил хранения огнестрельного и травматического оружия взрослыми.