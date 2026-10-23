Смертельное столкновение: на трассе Р-255 погиб водитель при аварии пяти грузовиков

На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти грузовых автомобилей. Инцидент зафиксирован неподалеку от поселка Шумский Нижнеудинского района. В результате столкновения один человек погиб на месте. Из-за аварии проезд по магистрали полностью заблокирован, альтернативные пути объезда отсутствуют. Для ожидающих открытия дороги водителей оперативно развернуты пункты обогрева и питания. Об этом сообщает интернет-портал Irk.ru.