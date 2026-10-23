Смертельное столкновение: на трассе Р-255 погиб водитель при аварии пяти грузовиков

Irk.ru: трассу «Сибирь» полностью заблокировали после ДТП с пятью грузовиками

Общество

На 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти грузовых автомобилей. Инцидент зафиксирован неподалеку от поселка Шумский Нижнеудинского района. В результате столкновения один человек погиб на месте. Из-за аварии проезд по магистрали полностью заблокирован, альтернативные пути объезда отсутствуют. Для ожидающих открытия дороги водителей оперативно развернуты пункты обогрева и питания. Об этом сообщает интернет-портал Irk.ru.

Детали происшествия и текущие мер безопасности

  • Масштаб ДТП и последствия:
    • Место и время: 1386-й километр трассы Р-255 «Сибирь» (Нижнеудинский район, вблизи поселка Шумский);
    • Участники аварии: 5 грузовых автомобилей (опрокидывание полуприцепов и перекрытие полотн);
    • Жертвы: 1 человек погиб до прибытия экстренных служб.
  • Организация движения и помощь водителям:
    • Статус дороги: проезд закрыт в обоих направлениях, объездных путей нет;
    • Рекомендации ГИБДД: воздержаться от поездок по участку Нижнеудинск — Тулун до завершения эвакуационных работ;
    • Экстренные службы: на месте дежурят два экипажа ГИБДД, спецтехника ФКУ Упрдор «Прибайкалье»;
    • Пункты обогрева: развернуты для водителей в поселках Вознесенский и Вершина.

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