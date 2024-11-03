Анджелину Джоли заподозрили в близких отношениях с 21-летним актером
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Анджелину Джоли заподозрили в романе с 21-летним актером Джейсоном Шмидтом.
Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.
Отмечается, что актрису привлекает не только талант молодого актера, но и то, что он серьезно интересуется искусством, что и позволило им сблизиться.
Недавно Джейсон выступил на закрытом вечере в нью-йоркском бутике Джоли Atelier Jolie, где он исполнил несколько музыкальных композиций для самых близких друзей и семьи. На снимках с мероприятия, появившихся в соцсетях, рядом с молодым исполнителем заметили Анджелину Джоли и ее сына Пакса.
Ранее Григорий Лепс высказался о совместном будущем с 18-летней возлюбленной.