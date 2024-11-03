Анджелину Джоли заподозрили в близких отношениях с 21-летним актером

Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

Отмечается, что актрису привлекает не только талант молодого актера, но и то, что он серьезно интересуется искусством, что и позволило им сблизиться.

Недавно Джейсон выступил на закрытом вечере в нью-йоркском бутике Джоли Atelier Jolie, где он исполнил несколько музыкальных композиций для самых близких друзей и семьи. На снимках с мероприятия, появившихся в соцсетях, рядом с молодым исполнителем заметили Анджелину Джоли и ее сына Пакса.

Ранее Григорий Лепс высказался о совместном будущем с 18-летней возлюбленной.