Григорий Лепс высказался о совместном будущем с 18-летней возлюбленной
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Певец Григорий Лепс, став гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», прокомментировал свой роман с 18-летней Авророй Кибой.
Артист признался, что с девушкой их связывают не только дружеские отношения.
Говоря о совместном будущем, певец сказал, что пока ждет, когда Аврора закончит учебу в Лондоне, «а там посмотрим».
«Я пока даже не могу дать никакой гарантии, как будут развиваться наши отношения. Я только за! Но уж больно велика разница в возрасте. Она огромна!» — сказал артист.
Свою избранницу Лепс оценивает очень положительно: «блестящий человек, блестяще образованный, не по годам умен».
Напомним, Авроре 18 лет, а Григорию — 62 года. Недавно артист порадовал свою возлюбленную дорогим подарком в виде кольца с бриллиантом стоимостью 30 млн рублей. После этого девушка заверила, что у них все серьезно.
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