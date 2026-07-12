Англия забила Норвегии скандальный гол: арбитров подвела техника нового поколения

Сборная Англии обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу со счетом 2:1 в овертайме. Победы британцев могло и не случиться, если бы не скандальный гол в конце первого тайма.

Счет открыли норвежцы. Андреас Скьеллеруп забил, возможно, самый красивый гол чемпионата, мощно пробив с краю, — мяч по дуге пролетел над руками Джордана Пикфорда.

В концовке тайма Англия ответила красивой контратакой. Энтони Гордон отпасовал на Джуда Беллингема, тот ворвался в штрафную и четко пробил. Все было сделано четко, вот только перед этим случился казус, из-за которого гол должен был быть отменен. Мяч после удара от ворот голкипера норвежцев попал в трос камеры-паука и вертикально рухнул на землю, с чего и началась британская атака. Арбитр этого не заметил, по правилам, он должен был назначить спорный мяч.

На чемпионате мира в мячи встроены чипы, которые способны улавливать малейшее касание волос, как это было при отмене гола Хорватии в ворота Португалии. Но на тот раз техника подвела.

В дополнительное время Беллингем оформил дубль, первым оказавшись на добивании. Всего на его счету уже шесть мячей на турнире, как и у главного бомбардира Англии Харри Кейна.

В полуфинале сборная Англии встретится с Аргентиной.