Аргентина прошла в полуфинал: помогло нелепое удаление игрока Швейцарии

Сборная Аргентины прошла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв в овертайме команду Швейцарии со счетом 3:1. Капитан аргентинцев Лионель Месси впервые на нынешнем турнире ушел с поля без гола.

Аргентинцы открыли счет на 10-й минуте. Месси подал угловой, а Алексис МакАллистер точно пробил головой. После этого действующие чемпионы мира начали играть очень прагматично. Моментов у швейцарцев почти не было, но однажды прошла хорошая атака. Дан Ндойе разыграл стеночку с партнером и сравнял счет.

Ключевой момент произошел на 72-й минуте. Швейцарец Брил Эмболо упал в борьбе с экс-полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом. Поначалу арбитр показал желтую карточку аргентинцу, но вмешался ВАР. Повтор четко показал, что Эмболо откровенно симулировал. Желтая прилетела ему и превратилась в красную, поскольку до этого у швейцарца было предупреждение, полученное за фол против все того же Паредеса.

Оказавшись в большинстве, аргентинцы плотно насели на ворота соперника. До конца основного времени им забить не удалось, хотя моменты стали возникать. А вот в овертайме действующие чемпионы мира добили соперника. Вначале Хулиан Альварес классно закрутил в дальнюю девятку, а в самой концовке Лаутаро Мартинес забил в контратаке.

В полуфинале Аргентина сыграет со сборной Англии, которая в четвертьфинале выбила из турнира Норвегию.