«Патриотизм — это любовь, а не война»: Куртукова объяснила смысл песни «Матушка»

В шоу «Что о тебе думают?» она заявила, что «Матушка» — это не политический манифест, а послание о любви. Она считает, что патриотизм начинается с уважения к своей земле, к людям и традициям, а не только с громких слов о войне и смерти.

«Моя ключевая задача — чтобы через мои песни людям подсветить, что патриотизм — это не только про смерть и войну, как у многих ассоциируется. А это, в первую очередь, про любовь — через свои песни хочется подсветить именно это», — отметила Куртукова.

Артистка призналась, что, если ее карьера на сцене завершится, она видит себя в кресле депутата Государственной думы РФ или министра культуры. По ее мнению, именно там она сможет принести максимальную пользу, занимаясь культурной политикой и воспитанием молодежи.

«Я хочу, чтобы люди поняли: любить Родину — это не значит воевать, это значит заботиться о ней каждый день», — заявила Куртукова.

Певица подчеркнула, что готова посвятить себя служению людям в любом качестве, и надеется, что ее опыт и популярность помогут ей в этом.

Ранее певица Татьяна Куртукова высмеяла иноагента Олега Тинькова* за его слова о русских песнях за границей.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.