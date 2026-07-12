«Мысли о личных отношениях неприемлемы»: почему Буланова общается с первым мужем, а со вторым — почти не разговаривает?
Popcake: певица Татьяна Булановой рассказала об общении с бывшими мужьями
Фото: [соцсети]
Российская певица Татьяна Буланова рассказала об отношениях с бывшими мужьями. В интервью изданию Popcake она рассказала, что с первым супругом, Николаем Тагриным, она общается по работе — он до сих пор остается ее продюсером.
Певица признается, что не может назвать их отношения с Тагриным дружескими, но в целом они, по ее словам, нормальные. При этом мысли о личных отношениях между ними для артистки неприемлемы.
Со вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым, Буланова практически не общается. Их брак длился всего два года.
Сейчас Татьяна замужем за Валерием Рудневым, отношения с которым завязались в 2023 году. Певица призналась, что в браке с ним обрела женское счастье и назвала его первым мужчиной, с которым чувствует себя в безопасности.
Кроме того, пара хотела общих детей, но из-за возраста Булановой (57 лет) они рассматривали альтернативы: ЭКО, суррогатное материнство или усыновление. Однако Руднев не давал твердых гарантий, поэтому тема детей в их семье пока остается открытой.
Ранее певица Татьяна Буланова назвала тайную переписку с другой женщиной изменой.