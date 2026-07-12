Новые требования Минздрава: что войдет в состав медицинский бригады скорой помощи

С 1 января 2027 года российские бригады скорой помощи перейдут на использование обновленных медицинских укладок и наборов, состав которых утвердил Минздрав. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Виды новых комплектов

Документ предусматривает введение шести специализированных типов укладок:

Общая укладка для оказания помощи взрослым пациентам.

Специализированная укладка.

Акушерский набор.

Реанимационные наборы, предназначенные для новорожденных, детей и взрослых.

Состав медицинского оснащения

Базовая комплектация включает набор медикаментов для терапии различных состояний, включая антибиотики, обезболивающие средства и антидоты, а также перевязочные материалы и инструменты для проведения диагностики. Специализированные наборы дополнены оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и анестезии, средствами для катетеризации центральных вен, аппаратами для искусственной вентиляции легких и инструментами для выполнения трахеостомии.