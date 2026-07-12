Новый тренд: почему знакомства в онлайн-играх становятся популярнее дейтинга

Онлайн-игры становятся новым популярным способом знакомств, так как позволяют людям находить общий язык в естественной среде, рассказал Ленте.ру руководитель отдела маркетинга игрового лаунджа Дмитрий Ходюш.

Преимущества игрового формата

В отличие от дейтинг-приложений, где фокус сделан на самопрезентации, в играх взаимодействие строится на действиях. Совместное прохождение миссий и решение игровых задач позволяют сразу увидеть, как человек принимает решения, реагирует на неудачи и взаимодействует с командой. Это помогает быстрее понять, насколько комфортно общение с партнером.

Естественность коммуникации

Отсутствие барьеров : Игрокам не нужно придумывать темы для разговора, так как они уже находятся в одном контексте.

Роль голосового чата : Использование микрофона делает общение живым, помогая установить контакт с первых минут матча гораздо эффективнее, чем через текстовую переписку.

Эмоциональная связь : Совместные победы и преодоление трудностей создают мощный эмоциональный опыт, который объединяет сильнее, чем простое общение.

Фильтр интересов: Игры изначально объединяют людей с общими увлечениями, что снижает уровень социального давления.

Эксперт подчеркивает, что игры не являются прямыми конкурентами приложений для знакомств. В играх дружба или романтические отношения возникают не как цель, а как естественное продолжение совместного процесса, что часто делает такое взаимодействие более глубоким.