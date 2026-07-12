Макгрегор провел первый бой в UFC за пять лет: за минуту проиграл Холлоуэю

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах знаменитый ирландец Коннор Макгрегор спустя ровно пять лет вернулся в октогон и проиграл американцу Максу Холлоуэю в первом раунде техническим нокаутом.

Возвращение должно было быть символическим. Ровно пять лет назад, 11 июля 2021 года, Макгрегор проиграл Дастину Порье в Лас-Вегасе. Турнир UFC 329 проходил в том же Лас-Вегасе, также 11 июля.

Макгрегор встречался с Холлоуэем еще в 2013 году и тогда победил единогласным решением судей. Но все пошло не так. Ирландец повредил ногу после первого же хай-кика и в итоге проиграл за минуту. Холлоуэй, к его чести, не стал добивать соперника, а после поединка попросил поддержать Коннора.

До боя Макгрегор обещал «завершить» карьеру американца. Впрочем, это высказывание вполне типично для пикировки спортсменов перед началом поединка.

Для Макгрегора это поражение стало седьмым в смешанных единоборствах, у него 22 победы. Рекорд Холлоуэя состоит из 28 побед и девяти поражений.