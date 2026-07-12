Умер автор «санкций из ада» и ближайший соратник Трампа — Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* скончался вечером в возрасте 71 года, сообщает РБК. Причиной смерти стала непродолжительная и внезапная болезнь, сообщил офис сенатора.

По данным NBC News, экстренные службы прибыли к дому политика на Капитолийском холме по вызову о «сердечном приступе». Смерть Грэма подтвердил президент США Дональд Трамп.

Грэм представлял Республиканскую партию в Сенате с января 2003 года. С января 2025 года он занимал пост председателя бюджетного комитета Сената. За день до смерти, 10 июля, Грэм вместе с другими сенаторами согласовал с администрацией Трампа законопроект об ужесточении санкций против России, который наделяет президента полномочиями вводить жесткие пошлины против государств, продолжающих вести бизнес с РФ.

11 июля Грэм посетил Украину, где осмотрел завод оборонной компании SkyFall и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Грэм был известен своей жесткой антироссийской позицией. В 2018 году он стал одним из авторов инициативы об ужесточении санкций против России, которую сам называл «санкциями из ада».

В мае 2023 года МВД России объявило его в розыск после того, как в сокращенном видео с его встречи с Зеленским прозвучали слова «русские умирают» и «мы еще никогда не тратили деньги так удачно». В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес Грэма в перечень экстремистов и террористов.

The Guardian отмечает, что смерть Грэма знаменует уход последнего из «трех амиго» — группы сенаторов и близких друзей (Грэм, Джо Либерман и Джон Маккейн), которые безуспешно пытались стать президентами. Маккейн умер в 2018 году, Либерман — в 2024-м.

Ранее сообщалось, что в Сенате США анонсировали обновленный законопроект о санкциях против России.

*Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.