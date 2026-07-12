«Она расплакалась от счастья, когда стала видеть лучше»: как Лерчек переносит таргетную терапию?
Super: жених Лерчек поделился подробностями о состоянии после таргетной терапии
Фото: [соцсети]
Жених блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини поделился подробностями о ее состоянии после начала таргетной терапии, передает Super. На старте лечения у Лерчек проявилась выраженная аллергическая реакция. Несмотря на это, после первой капельницы у Валерии заметно улучшилось зрение — настолько, что она даже расплакалась от счастья.
Фото: [скриншот видео]
Однако терапия не обошлась без побочных эффектов. Среди них — вздутие живота и повышенная густота слюны, из-за которой Лерчек стало сложно глотать. Из-за токсичности препаратов, рассказал Луис, ее нередко мучает сильная тошнота. При этом во время первой капельницы уменьшились пятна на правом глазу блогера, которые появились из-за метастаз в коре головного мозга.
Фото: [соцсети]
Из-за госпитализации Чекалина не смогла присутствовать на очередном судебном заседании, и его перенесли на 13 июля. По словам Луиса, сейчас Лера проходит этап восстановления уже дома. Врачи следят за ее состоянием, а родные поддерживают ее в этот непростой период.
Ранее сообщалось, что Валерия Чекалина потеряла три килограмма после восьмого курса химиотерапии.