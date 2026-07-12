«С ним все в порядке»: представитель Добрынина опроверг слухи о вызове скорой

Представитель 69-летнего известного советского и российского певца Александра Добрынина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о проблемах со здоровьем артиста. В комментарии РИА Новости она заверила , что с певцом все в порядке.

Накануне некоторые телеграм-каналы сообщили, что музыканту стало плохо, когда он находился в своей квартире на юге Москвы. Отмечалось, что Добрынин почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики стабилизировали состояние артиста, но от госпитализации он отказался. Однако представитель певца опровергла эту информацию, подчеркнув, что никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет.

Александр Добрынин — советский и российский певец, поэт и музыкант. Наибольшую известность он получил как солист ВИА «Веселые ребята». Визитной карточкой артиста стала песня «Розовые розы» («Светка Соколова»). Среди других популярных композиций Добрынина — «Рита-Маргарита» и «Ночные цветы».

Пик славы артиста пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов. Позже Добрынин продолжил выступать сольно, участвовал в фестивалях «Дискотека 80-х» и «Легенды Ретро FM».

Ранее певец Александр Серов опроверг информацию об ухудшении здоровья.