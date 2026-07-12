Ущерб в 300 млн: как паводок уничтожил урожай в Краснодарском крае и что будет дальше

В результате летнего паводка в Краснодарском крае затопило более 8 тыс. га сельскохозяйственных земель, что нанесло экономический ущерб, оцениваемый в сумму свыше 300 млн рублей. В зоне чрезвычайной ситуации оказались 7 сельскохозяйственных организаций и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Масштабы затопления территорий

Согласно данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, предварительная площадь подтопленных земель составила 8 240 га. Основной удар пришелся на Крымский район, где пострадало 7 381 га, и Славянский район, где затоплено 859 га.

Пострадавшие культуры и страхование

Паводок привел к повреждению посевов озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои и других культур. Лишь три сельскохозяйственные организации и два крестьянско-фермерских хозяйства из числа пострадавших имели страховую защиту своих сельхозугодий.

Поддержка аграриев

Региональное министерство планирует оказать финансовую помощь пострадавшим аграриям. Субсидии будут направлены на компенсацию части затрат на проведение посевных и агротехнологических работ для урожая 2027 года.