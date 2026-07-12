61-летняя модель Паулина Поризкова вышла замуж во второй раз

61-летняя чешская супермодель Паулина Поризкова вышла замуж за 62-летнего сценариста Джеффа Гринштейна. Он известен по работе над сериалами «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».

Торжественная церемония прошла в Италии. Снимки с молодоженами опубликовал чешский журнал Elle.

«Нам столько всего хочется вам рассказать, но сейчас мы также стараемся уделить время всем нашим близким, которые проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь, и просто насладиться любимым местом в компании любимых людей», — отметила модель.

Известно, что пара начала встречаться в 2023 году, а летом прошлого года объявила о помолвке. Для модели это второй брак. Ранее она была замужем за Риком Окасеком — фронтменом группы The Cars. В этом браке у нее родились двое сыновей: 32-летний Джонатан и 28-летний Оливер. Паулина и Рик расстались в 2017 году, а в 2019 году модель узнала о смерти бывшего супруга.

Модель открыто поддерживает идею естественного старения. Недавно она опубликовала видео в бикини без ретуши. Когда один из пластических хирургов позволил себе резкие слова о ее внешности, Поризкова возмутилась.

Поклонники поддерживают позицию Паулины. Они считают, что модель выглядит прекрасно и не нуждается в комментариях со стороны врачей.

Ранее модель Джиджи Хадид показала редкие кадры с актером Брэдли Купером.