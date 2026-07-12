Столкновение двух легковых автомобилей в районе дома 32 по Крылатской улице спровоцировало серьезные заторы. На месте происшествия работают экстренные службы города, устанавливающие обстоятельства инцидента. Масштабное столкновение машин на западе Москвы: как проехать через место ДТП, передает Газета.ру.

Обстановка на месте аварии

На западе столицы зафиксировано серьезное дорожно-транспортное происшествие, парализовавшее привычный график движения транспорта. Согласно оперативной информации Дептранса Москвы, в результате столкновения двух машин для проезда оказалась доступна лишь одна полоса из четырех имеющихся. Из-за этого образовался затор протяженностью около 0,9 километра. В настоящее время профильные ведомства занимаются ликвидацией последствий случившегося, информация о состоянии участников аварии и детали произошедшего выясняются. Водителям настоятельно рекомендовано выбирать альтернативные пути объезда и учитывать текущие дорожные ограничения при планировании своего маршрута.