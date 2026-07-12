Где клюет лучше всего: топ самых рыбных локаций России — от Волги до далекого Байкала
Специалисты профильного ведомства определили наиболее перспективные регионы и водоемы для любительской рыбалки, отметив ключевые особенности промысловых зон в разных частях страны. Об этом пишет Газета.ру.
Популярные направления для рыболовов
Росрыболовство подчеркивает, что статус «рыбных» мест закрепился за рядом регионов, отличающихся разнообразием водной фауны. В список лидеров традиционно входят Астраханская область, Республика Карелия, водоемы Северо-Запада России, озеро Байкал, а также крупные сибирские реки — Обь, Лена и Енисей. В центральной части страны любители рыбной ловли чаще всего выбирают Истринское и Клязьминское водохранилища.
Особенности промысловых водоемов
Каждый из указанных регионов обладает уникальной экосистемой:
- Волга и ее дельта (Астраханская область): Водный бассейн здесь населяют порядка 50 видов рыб, включая судака, щуку, бронзового сазана и сома.
- Карелия и Северо-Запад: Ладожское, Онежское, Пяозеро и Сямозеро признаны одними из лучших мест для ловли лосося, щуки и судака.
- Байкал: Уникальное по чистоте озеро привлекает рыболовов добычей байкальского омуля, сига и хариуса.
- Сибирские реки: Обь славится многообразием видов, среди которых окунь, щука и нельма. В Енисее популярна охота на хариуса и тайменя, а бассейн реки Лены востребован благодаря наличию сига и муксуна.
- Кольский полуостров: Множество горных рек и озер региона предоставляют возможности для ловли атлантического лосося.