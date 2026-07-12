Специалисты профильного ведомства определили наиболее перспективные регионы и водоемы для любительской рыбалки, отметив ключевые особенности промысловых зон в разных частях страны. Об этом пишет Газета.ру.

Популярные направления для рыболовов

Росрыболовство подчеркивает, что статус «рыбных» мест закрепился за рядом регионов, отличающихся разнообразием водной фауны. В список лидеров традиционно входят Астраханская область, Республика Карелия, водоемы Северо-Запада России, озеро Байкал, а также крупные сибирские реки — Обь, Лена и Енисей. В центральной части страны любители рыбной ловли чаще всего выбирают Истринское и Клязьминское водохранилища.

Особенности промысловых водоемов

Каждый из указанных регионов обладает уникальной экосистемой: