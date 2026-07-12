Опасная мода: как биохакинг разрушает здоровье изнутри и почему БАДы губят каждого

Поражение органов : Врачи фиксируют случаи острой почечно-печеночной недостаточности, развившейся у пациентов после приема БАДов.

Острая реакция организма : Самостоятельный прием добавок может вызвать тяжелые аллергические реакции, включая сильный зуд и покраснения кожных покровов.

Аутоиммунные заболевания : Чрезмерное увлечение экспериментальными добавками может спровоцировать опасные патологии. Например, у известного биохакера Брайана Джонсона был диагностирован аутоиммунный гастрит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным клеткам желудка, что может привести к развитию новообразований.

Исследования на животных показали, что популярные добавки могут негативно сказываться на будущих поколениях, даже если сами «родители» не демонстрировали внешних изменений.

Фолиевая кислота и витамин B-12 : У потомства мышей, принимавших данные препараты, наблюдались неврологические нарушения, проявлявшиеся в потере ориентации в пространстве и замедленных когнитивных функциях.

Селен и N-ацетил-L-цистеин (NAC) : У потомства самцов мышей, получавших эти антиоксиданты, были выявлены патологии развития черепа и лица.

Отсутствие контроля: Несмотря на то что БАДы принимают две трети россиян, лишь 20% из них предварительно консультируются с врачом.

Регулирование информации: Эксперты подчеркивают необходимость контроля контента, который пропагандирует употребление огромных доз витаминов (например, витамина C) в качестве панацеи от тяжелых заболеваний.