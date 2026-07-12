Опасная мода: как биохакинг разрушает здоровье изнутри и почему БАДы губят каждого

Общество

Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) сопряжен с серьезными рисками для здоровья, поскольку долгосрочное влияние этих препаратов на организм изучено недостаточно. Об этом пишет Пятый Канал.

Риски для здоровья и медицинские последствия

  • Аутоиммунные заболевания: Чрезмерное увлечение экспериментальными добавками может спровоцировать опасные патологии. Например, у известного биохакера Брайана Джонсона был диагностирован аутоиммунный гастрит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным клеткам желудка, что может привести к развитию новообразований.
  • Острая реакция организма: Самостоятельный прием добавок может вызвать тяжелые аллергические реакции, включая сильный зуд и покраснения кожных покровов.
  • Поражение органов: Врачи фиксируют случаи острой почечно-печеночной недостаточности, развившейся у пациентов после приема БАДов.

Влияние на потомство

Исследования на животных показали, что популярные добавки могут негативно сказываться на будущих поколениях, даже если сами «родители» не демонстрировали внешних изменений.

  • Селен и N-ацетил-L-цистеин (NAC): У потомства самцов мышей, получавших эти антиоксиданты, были выявлены патологии развития черепа и лица.
  • Фолиевая кислота и витамин B-12: У потомства мышей, принимавших данные препараты, наблюдались неврологические нарушения, проявлявшиеся в потере ориентации в пространстве и замедленных когнитивных функциях.

Статистика и рекомендации специалистов

  • Отсутствие контроля: Несмотря на то что БАДы принимают две трети россиян, лишь 20% из них предварительно консультируются с врачом.
  • Регулирование информации: Эксперты подчеркивают необходимость контроля контента, который пропагандирует употребление огромных доз витаминов (например, витамина C) в качестве панацеи от тяжелых заболеваний.
  • Мнение производителей: Даже сами изготовители БАДов размещают на упаковках предупреждения о недопустимости бесконтрольного приема, однако потребители редко обращают на них внимание.
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