Аня Покров и Артур Бабич тайно поженились в Санкт-Петербурге

Российские блогеры Анна Покровская (более известная как Аня Покров) и Артур Бабич сыграли тайную свадьбу в Санкт-Петербурге, сообщает The Voice. Пара расписалась во Дворце бракосочетания №1 на Мойке без свидетелей и гостей. Видео с церемонии появилось в телеграм-каналах молодоженов.

Накануне Бабич опубликовал пост, в котором намекнул на скорую роспись. Блогер написал, что последний день гуляет по вечернему Петербургу холостяком.

«Ну все, завтра женюсь. Пока, свободная беззаботная жизнь», — отметил Артур.

Аня же в своем блоге рассказала, что ее утро началось в шесть утра — девушка опубликовала откровенное селфи в нижнем белье, пока стилист и визажист готовили ее к церемонии.

Расписались молодожены в легендарном дворце на Мойке. Никаких гостей, только они и регистратор. Но это только начало: 4 июня Аня и Артур запланировали роскошное свадебное торжество.

Напомним, Бабич родом из Кривого Рога. В декабре 2025 года блогер получил российское гражданство. До 2024 года был членом тиктокерского дома Dream Team House.

