Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в Можайском округе на 60% завершен

В деревне Мокрое Можайского округа идет капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». По данным пресс‐службы Министерства строительного комплекса Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта превысила 60%.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

На площадке трудятся более 50 специалистов, задействованы 4 единицы спецтехники. Бригады уже завершили демонтажные работы и сейчас сосредоточены на нескольких ключевых направлениях: проводят ремонт кровли, обновляют фасад здания, выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют новые инженерные системы и начинают благоустройство прилегающей территории.

Школа была построена в 1969 году, и нынешний капремонт станет для нее настоящим преображением. К 1 сентября 2026 года планируется ее открытие.

