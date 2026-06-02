Андрей Воробьев согласился возглавить региональный список кандидатов от «Единой России» на выборах

Губернатор Московской области, член бюро Высшего совета «Единой России» Андрей Воробьев согласился возглавить региональный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную и Московскую областную думы. Глава региона выступил на региональном отчетном форуме «Есть результат» по реализации Народной программы партии.

«Я очень надеюсь, что в каждом из наших 56 округов мы сможем и дальше подробно обсуждать все, что волнует людей. Особенно тех, чьи сыновья, отцы, мужья и братья находятся на передовой. Да, наказы, которые нам давали раньше, мы исполнили, но работу необходимо продолжать. Я считаю, что говорить честно и искренне, не скрывая проблем — это сильная позиция», — сказал губернатор.

Он отметил, что 28 июня состоится съезд партии, в рамках которого примут программу и утвердят списки на выборы.

«Мы — огромный регион, у нас самое большое количество избирателей в стране — 6,6 млн человек. Это большая ответственность. Я очень рассчитываю на каждого из вас и точно не сомневаюсь в нашей команде», — подчеркнул Воробьев.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к губернатору с просьбой возглавить партийную команду на выборах. Он напомнил, что по итогам голосования победителями стали 129 человек.

«Сегодня в регионе проходит масштабная работа по сбору наказов в новую Народную программу „Единой России“. Через первичные отделения партии, встречи с трудовыми коллективами, жителями микрорайонов и сельских территорий. Мы собрали уже более 120 тыс. предложений, которые станут основой программы», — рассказал он.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что Народный фронт включился в работу над новой Народной программой.

«И здесь хочу отметить, что у нас сложилось профессиональное взаимодействие с Подмосковьем, где внимательно относятся к каждому нюансу и каждому запросу жителей. Уверен, что новая Народная программа „Единой России“ станет реальным, работающим планом действий на пятилетку и долгосрочную перспективу», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.