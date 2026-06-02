Жукову ограничили выезд из России из-за долга

Лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову ограничили выезд за границу. Об этом стало известно Super. Причина — задолженность певца перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Отмечается, что сумма долга превышает 500 тысяч рублей. При этом, на нее ежедневно начисляются пени.

Жуков известен не только как музыкант, но и как опытный предприниматель. За годы карьеры он построил настоящую бизнес-империю, которая охватывает музыку, развлечения, торговлю и лицензирование брендов.

Среди активов артиста — компании, связанные с брендом «Руки Вверх!», музыкальный лейбл, управляющая компания и бизнес в сфере модной одежды. На Жукова также зарегистрированы товарные знаки «Руки Вверх!», «Евгенич», «Мамины пончики», «Жуковское варенье» и «Жуковский мед».

Одним из самых прибыльных активов считается компания Nuw Store: По данным из открытых источников, ее выручка за 2024 год составила около 250 млн рублей. Чистая прибыль превысила 24 млн рублей.

