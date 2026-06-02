Отсутствие КТ и редкие визиты к врачу: россиянам назвали главные ошибки пациентов ортодонта

Даже в эру высоких технологий ортодонтическое лечение порой затягивается, и дело далеко не всегда в сложности случая. Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт Яна Дьячкова в интервью радио Sputnik выделила несколько типичных причин, почему так происходит.

По ее словам, первая и самая грубая ошибка — отсутствие полноценной диагностики. Выравнивать зубы, не сделав компьютерную томографию, не оценив положение суставов, работу мышц и характер смыкания (окклюзию), — это как строить дом без фундамента. Попытка «просто выровнять зубной ряд» без понимания всей системы неизбежно приводит к нестабильным результатам, рецидивам или даже ухудшению состояния.

Медик добавила, что вторая проблема кроется в выборе метода лечения. Нередко пациент настаивает на конкретной технологии «по желанию», а врач идет на поводу, хотя показания говорят об обратном. Элайнеры — красиво и удобно, но они подходят далеко не для всех клинических ситуаций. И третья частая ошибка — нарушение протокола лечения. Это может быть и недостаточный контроль за перемещением зубов, и слишком редкие визиты к врачу, и отсутствие своевременной коррекции плана, и, конечно, несоблюдение режима ношения элайнеров или брекетов самим пациентом, а также игнорирование рекомендаций специалиста.

По ее мнению, в условиях высокой конкуренции, предупреждает ортодонт, далеко не все клиники придерживаются одинаково строгих стандартов. Поэтому перед началом лечения стоит уделить время изучению информации и о клинике, и о конкретном враче. Обращать внимание следует на квалификацию, подход к диагностике, наличие четкого плана лечения и готовность специалиста подробно объяснить все этапы. И еще один важный нюанс: скорость перемещения зубов жестко ограничена физиологическими возможностями тканей. Любые попытки искусственно ускорить процесс могут обернуться серьезными осложнениями — здесь природу не обмануть.

