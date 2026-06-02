СК раскрыл жуткие детали ночной охоты в лесу, где убили подростка

В Кузбассе трое мужчин отправились на ночную охоту, а закончили в СИЗО по обвинению в убийстве. По версии следствия, компания выследила с помощью тепловизора «живую цель» в лесу, после чего один из них выстрелил из охотничьего ружья. Жертвой оказался не зверь, а 17-летний подросток. Следственный комитет уже предъявил обвинение по статье об убийстве из хулиганских побуждений, пишет VSE42.Ru .

Как предварительно установили, в ночь на 31 мая 2026 года трое жителей Кузбасса на автомобиле приехали на участок дороги неподалеку от села Междугорное. С собой у компании было охотничье ружье и тепловизор — прибор, который улавливает тепло живых существ.

Один из мужчин вгляделся в тепловизор и обнаружил «цель». Он подсветил ее фонарем. Водитель остановил машину. Третий участник компании нажал на спусковой крючок.

Пуля ушла в сторону леса. В лесном массиве в этот момент находился несовершеннолетний. От полученного ранения он скончался на месте — шансов выжить не было.

СК Кузбасса предъявил всем троим обвинение по пунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. Фигуранты арестованы и отправлены под стражу.

В СК подчеркивают: мужчины не просто ошиблись, а действовали грубо и безответственно. Ночная стрельба в неизвестном направлении без четкой идентификации цели — это не охота, а потенциальное убийство.

Статья, по которой обвиняют мужчин, предусматривает суровое наказание. Максимальный срок — до 20 лет лишения свободы. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства, назначены судебные экспертизы. Ранее один из охотников уже был отправлен в СИЗО — теперь за решеткой находятся все трое.