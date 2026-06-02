Отключать Bluetooth бесполезно: журналисты развенчали миф из 2000-х об экономии батареи

Многие пользователи смартфонов до сих пор отключают Bluetooth, уверенные, что это экономит батарею. Журналисты BGR разоблачили этот миф. В начале 2000-х технология действительно потребляла много энергии, но современные модули оптимизированы настолько, что их отключение практически не влияет на автономность. Об этом сообщает Lenta.ru.

Привычка отключать беспроводные интерфейсы тянется из прошлого. Тогда Bluetooth был новым и прожорливым. Сейчас же энергопотребление модулей снижено до минимума. Экономия от их отключения стремится к нулю. При этом пользователь лишает себя множества полезных функций: работы беспроводных наушников, синхронизации с умными часами, поиска потерянных устройств и быстрой передачи данных.

Журналисты призывают не тратить время на постоянное включение-выключение Bluetooth. Вместо этого обратить внимание на реальные факторы, влияющие на время работы смартфона: яркость экрана, активные фоновые приложения и включенный GPS. Они действительно потребляют энергию. А Bluetooth, вопреки стереотипам, давно перестал быть врагом аккумулятора. Отключать его бессмысленно и невыгодно.

