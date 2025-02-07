Anna Asti и ее супруг Станислав Юркин расстались
Super: певица Anna Asti рассталась с мужем Станиславом Юркиным
Фото: [vkvideo.ru/VK Музыка]
Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) рассталась с супругом-бизнесменом и ресторатором Станиславом Юркиным, сообщил журнал Super со ссылкой на информированные источники.
По их данным, певица не живет с мужем с декабря прошлого года, но разводиться пара пока не собирается. Кроме того, Анна и Станислав продолжают работать вместе.
Как ранее рассказывала певица, после распада группы Artik & Asti она сильно переживала. После изменений в творческой жизни Анна выпустила свой первый сольный альбом под названием «Феникс», символизирующий ее возрождение и новый этап в жизни.
Несмотря на то, что Анна страдает от болезни Келлера II, она продолжает активно выступать и заниматься творчеством. В интервью Super артистка ранее рассказала о своем опыте в абьюзивных отношениях, которые негативно сказались на ее самооценке.
Анна и Станислав расписались в ноябре 2020 года. Девушка рассказала, что супруг активно участвовал в создании ее сольного проекта.
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*Минюстом РФ внесен в список иностранных агентов.