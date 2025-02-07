Anna Asti и ее супруг Станислав Юркин расстались

Певица Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) рассталась с супругом-бизнесменом и ресторатором Станиславом Юркиным, сообщил журнал Super со ссылкой на информированные источники.

По их данным, певица не живет с мужем с декабря прошлого года, но разводиться пара пока не собирается. Кроме того, Анна и Станислав продолжают работать вместе.

Как ранее рассказывала певица, после распада группы Artik & Asti она сильно переживала. После изменений в творческой жизни Анна выпустила свой первый сольный альбом под названием «Феникс», символизирующий ее возрождение и новый этап в жизни.

Несмотря на то, что Анна страдает от болезни Келлера II, она продолжает активно выступать и заниматься творчеством. В интервью Super артистка ранее рассказала о своем опыте в абьюзивных отношениях, которые негативно сказались на ее самооценке.

Анна и Станислав расписались в ноябре 2020 года. Девушка рассказала, что супруг активно участвовал в создании ее сольного проекта.

Ранее сообщалось, что актер Семен Трескунов* из сериала «Ивановы-Ивановы» развелся после почти трех лет брака с Анитой Ахмадуллиной.

*Минюстом РФ внесен в список иностранных агентов.