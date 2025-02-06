Актер Трескунов развелся с женой

Разрушился брак 25-летнего актера Семена Трескунова*, звезды телевизионного сериала «Ивановы-Ивановы». Об этом артист рассказал на Youtube в ходе интервью проекту «Sheinkin40».

По словам актера, с женой Анитой Ахмадуллиной они пытались «что-то делать», но в итоге брак, заключенный в апреле 2022 года, рухнул. При этом драматизировать произошедшее он не собирается.

«Не произошло ничего плохого, просто решили двигаться в разном направлении», — сообщил Трескунов.

Уже бывшая жена Анита родилась в 2001 году и является начинающим режиссером.

Ранее стало известно, что актер Саша Петров перед рождением первого ребенка купил супруге расположенный за пределами города дом.

*Признан иностранным агентом.