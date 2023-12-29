Анна Асти может быть лишена гражданства РФ за присутствие на «голой вечеринке» Ивлеевой

Страсти по «голой вечеринке» блогера Насте Ивлеевой продолжают набирать обороты, а маховик народного гнева карать всех присутствовавших на данном шабаше в разгар проводимой страной СВО на Украине.

Как передает Shot, представители общественного движения «Сорок Сороков» потребовали от властей страны лишить российского паспорта Анну Дзюбу, больше известную как певица Анна Асти. Отмечается, что гражданство РФ певица получила аккурат два месяца назад.

Как считают общественники, автор хитов про походы по барам и «Царицу» очень быстро забыла присягу на верность России, которую давала еще совсем недавно.

«Теперь Асти не только могут оставить без российского паспорта, но и привлечь к административному наказанию по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений"», - приводится в публикации.

Ранее Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки. Инициатором коллективного иска стал российский актер и продюсер Александр Иншаков. Истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.