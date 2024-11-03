Анна Седокова улетела в Дубай, узнав о возвращении мужа в Москву

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова по-прежнему настроена на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Ее не остановило ни то, что суд отклонил ее иск о расторжении брака из-за ошибок в документах, ни то, что супруг поспешил вернуться вслед за ней в Россию.

Как только Седокова узнала, что муж собирается жить и работать в Москве, она собрала вещи и улетела в Дубай.

На своей странице в соцсети Анна Седокова опубликовала несколько снимков с курорта, таким образом дав понять, что отлично проводит время и в одиночестве.

Видимо, артистка на намерена поддерживать мужа и в эти выходные в его первой игре за столичный баскетбольный клуб. Тимма устроился в команду, играющую в медиалиге. Отмечается, что ему там пообещали не такие уж большие деньги, но зато он будет находиться рядом с женой и, возможно, сможет спасти их брак.

Многие считают, что Седокова спровоцировала слух о разводе ради пиара. Сейчас певица активно восстанавливает карьеру, поэтому повышенное внимание публики ей необходимо. Кроме того, Анна хорошо знакома с владельцами клуба, за который будет выступать Тимма, и не раз их рекламировала в соцсетях. Возможно, что именно благодаря жене Янис устроился на работу в этот баскетбольный клуб.

Ранее сообщалось о том, что в жизнь Седоковой пришла новая любовь.