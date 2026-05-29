Анна Семенович чуть не лишилась пальца

Российская певица и бывшая фигуристка Анна Семенович пережила настоящий кошмар, пишет Teleprogramma.org. В своем блоге она рассказала, что случайно прищемила руку массивной дверью. Вес конструкции — около 200 килограммов. Удар пришелся на палец.

«Я очень верю в то, что кусок пальца, который отвалился, приживется. А если нет, то нужна будет операция», — призналась Семенович.

Поклонники уже завалили ее комментариями с пожеланиями скорейшего выздоровления. Многие гадают, не повлияет ли травма на ее концертный график и съемки.

