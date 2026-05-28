Звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик получил травму во время отдыха во Вьетнаме

Российский актер Евгений Кулик, известный по роли в фильме «Я худею», решил отдохнуть во Вьетнаме. Вместе с семьей и друзьями он уже успел посетить экскурсию по местным достопримечательностям. Недавно артист решил расслабиться на вилле с бассейном. Но отдых обернулся травмой, пишет The Voice.

Кулик неудачно нырнул в бассейн и ударился головой о дно: голова была в крови, поэтому артист впал в панику. Евгения экстренно доставили во вьетнамскую больницу. Теперь ему предстоит зашивать рану и ставить прививку от столбняка.

Актер отметил, что очень надеется на профессионализм местных врачей. Он также поблагодарил жену, друзей и детей за моральную поддержку.

Кулик женат на Ригине Гайсиной. Они познакомились на свадьбе, а с 2018 года начали жить вместе. Официально брак зарегистрировали в 2020 году. У пары трое детей.

