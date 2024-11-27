Анна Семенович мечтает, чтобы возлюбленный подарил ей дом с бассейном

Анну Семенович все чаще стали замечать в компании Дениса Шреера. В шоу «Ты не поверишь!» певица призналась , что мечтает, чтобы возлюбленный подарил ей роскошный подарок.

Певица рассказала, что хочет загородный дом. Семенович планирует родить ребенка, поэтому уже задумывается о расширении жилплощади.

Артистка хотела бы поселиться в небольшом доме, где три-четыре спальни. Также она отметила, что нужны зона барбекю и небольшой бассейн.

Помогать по дому Семенович будет домработница, так как звезда и ее возлюбленный работают, у них нет времени на бытовые хлопоты.

Певица отметила, что расходы на оплату услуг помощницы по хозяйству возьмет на себя ее молодой человек.

Ранее сообщалось о том, что будет с Орловой из-за слива видео с «голой вечеринки» Ивлеевой.