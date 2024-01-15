«Может быть причастна»: что будет с Орловой из-за слива видео с «голой вечеринки» Ивлеевой

Рэпер Vacio, оказавшийся в центре скандала после появления на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в одном носке, обвинил в происходящем ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову. По словам музыканта, именно она распространила видео, которое всех возмутило.

Адвокат Николая Васильева, выступающего под псевдонимом Vacio, теперь настаивает на проведении экспертизы. Однако в действительности это ничего не даст — таким мнением с нами поделилась его коллега, юрист Арсения Разумовская.

«Орлова может быть причастна к распространению видео, а может и не быть. Это как гадание на кофейной гуще — нужны доказательства. Но не думаю, что ее адвокаты спокойно дадут изучать ее телефон. Кроме того, такие вещи нужно делать по горячим следам», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас экс-участнице поп-группы «Блестящие», по мнению эксперта, достаточно сменить учетную запись в сервисе онлайн-хранения или вовсе поменять телефон, чтобы ее не смогли ни в чем обвинить.

«Теоретически Ольгу могут привлечь за пропаганду ЛГБТ*, если докажут что она снимала и публиковала видео, о которых говорит Vacio. Но я думаю, что это пиар-акция, не более. Сейчас ее вину практически нереально доказать», — заключила Разумовская.

Ранее в Госдуме придумали, как наказать участников вечеринки в клубе Mutabor.

*движение запрещено в РФ и признано экстремистским