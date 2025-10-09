Анна Семенович показала, как бизнесмен доказывает свою любовь

Известная российская певица продемонстрировала дорогой подарок от своего избранника. Эффектное кольцо стало ответом на вопрос поклонников о том, как проявляются настоящие чувства. Об этом сообщила «Лента.ру» .

Анна Семенович в своем аккаунте в социальных сетях показала роскошное украшение, которое получила от бизнесмена Дениса Шреера. Также звезда ответил на вопрос подписчиков о том, как определить искреннюю любовь в отношениях.

Исполнительница посоветовала обращать внимание в первую очередь на действия, а не на слова. В качестве наглядного примера она опубликовала фотографию своей руки с кольцом.

Согласно информации с официального сайта бренда, аналогичное изделие из белого золота с бриллиантами оценивается в €29,9 тыс. В пересчете на российскую валюту стоимость подарка составляет около 3 млн руб.

