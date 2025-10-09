Анна Семенович показала, как бизнесмен доказывает свою любовь
Семенович показала кольцо от возлюбленного за 29 тысяч евро
Известная российская певица продемонстрировала дорогой подарок от своего избранника. Эффектное кольцо стало ответом на вопрос поклонников о том, как проявляются настоящие чувства. Об этом сообщила «Лента.ру».
Анна Семенович в своем аккаунте в социальных сетях показала роскошное украшение, которое получила от бизнесмена Дениса Шреера. Также звезда ответил на вопрос подписчиков о том, как определить искреннюю любовь в отношениях.
Исполнительница посоветовала обращать внимание в первую очередь на действия, а не на слова. В качестве наглядного примера она опубликовала фотографию своей руки с кольцом.
Согласно информации с официального сайта бренда, аналогичное изделие из белого золота с бриллиантами оценивается в €29,9 тыс. В пересчете на российскую валюту стоимость подарка составляет около 3 млн руб.
