Анна Семенович призналась в срывах с диеты из-за любви к еде

Популярная певица и фигуристка Анна Семенович призналась, что ее борьба за идеальную форму напоминает качели с постоянными взлетами и падениями. Несмотря на все усилия и строгие диеты, артистка иногда позволяет себе гастрономические слабости, о чем откровенно рассказала в интервью Общественной Службе Новостей.

Семенович объяснила, что главная сложность для нее — необходимость постоянно соблюдать пищевые ограничения. Артистка открыто признается в своей любви к еде, что входит в противоречие с требованиями сцены. Многообразие вкусных сладостей и калорийных блюд регулярно становится для звезды серьезным испытанием силы воли, перед которым она не всегда может устоять.

Каждый такой гастрономический срыв заставляет артистку принимать решительные меры. Чтобы быстро вернуть форму, она переходит на жесткую диету и значительно усиливает тренировочный режим. В спортзале Семенович сочетает силовые упражнения с интенсивными кардионагрузками, что позволяет ей эффективно сжигать лишние калории.

По его словам, путь к поддержанию физической формы для знаменитости оказывается циклическим процессом, где периоды строгой дисциплины закономерно сменяются кратковременными отступлениями. Этот опыт демонстрирует, что даже публичные персоны, чья профессия напрямую связана с внешним видом, сталкиваются с обычными человеческими слабостями в стремлении сохранить молодость и привлекательность.

Ранее она раскрыла подробности покупки «нехорошей квартиры» с привидениями.