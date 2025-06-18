Певица Семенович раскрыла подробности покупки «нехорошей квартиры» с привидениями

Мир знаменитостей периодически сотрясают истории о столкновениях с необъяснимым. Анна Семенович, бывшая участница группы «Блестящие», оказалась в числе тех, кто лично пережил пугающую встречу с паранормальным. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Она рассказала о кошмарном опыте, связанном с квартирой в центре Москвы, которую она приобрела более десяти лет назад. Первые же ночи в желанном жилье обернулись невыносимыми мучениями: певицу преследовали чудовищные сновидения, а затем начались и явные проявления потустороннего. В абсолютно пустом помещении по ночам отчетливо раздавались шаркающие шаги и другие посторонние звуки. Семенович исключила варианты с соседями или домашними питомцами, ссылаясь на отсутствие животных и толстые стены.

По словам артистки, испытав непреодолимый ужас всего за несколько ночей, она приняла радикальное решение: немедленно съехать и выставить мистическую квартиру на продажу. Никакие попытки привыкнуть к ночным кошмарам не оправдали себя перед лицом явного и необъяснимого присутствия.

Певица заявила, что позднее узнала шокирующую причину происходящего: оказалось, современный жилой комплекс был возведен на месте, где в прошлом располагалась скотобойня. Это открытие стало для звезды ключом к пониманию природы незваных «гостей», заставивших ее бежать из собственного дома.

Ранее она заявила, что решила выйти замуж любыми путями.