Ансамбль «Подмосковные вечера» из Электростали выступил в Африке

Участники «Подмосковных вечеров» порадовали своим творчеством зрителей Международного фольклорного фестиваля, который прошел в Алжире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Электросталь.

Также там отметили, что поездка коллектива состоялась при поддержке местного Машиностроительного завода, а сами «Подмосковные вечера» - единственный участник в стране, которого пригласили на фестиваль такого уровня.

Всего на сцену вышли 15 артистов. Это танцоры, музыканты и певцы ансамбля. В своих выступлениях они показали зарубежным коллегам и зрителям, какая она – русская культура. И этот посыл нашел отклик. Колоритные номера коллектива из Электростали положительно отметили и поддержали бурными аплодисментами.

Проект «Подмосковные вечера» появился в Электростали 13 лет назад. Он объединил творческих жителей городского округа, которые готовы дарить свой талант безвозмездно зрителям не только округа, региона, России, но и других стран мира.