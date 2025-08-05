Полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук может перейти в московское «Динамо». Факт переговоров со столичным клубом подтвердил его агент Владимир Кузьмичев.

Он не стал приводить подробности переговоров. Ранее о готовности Миранчука перейти в «Динамо» говорил президент «Сьона» Кристиан Константин.

Миранчук выступал за швейцарский клуб с сентября 2024 года, сыграв 24 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. До этого 29-летний полузащитник выступал в России за «Локомотив».

Перед новым сезоном московское «Динамо» возглавил главный тренер сборной России Валерий Карпин. В футбольной среде против совмещения двух постов выступали те, кто считает, что благодаря назначению Карпина «Динамо» получило трансферные преимущества. Ранее в стан бело-голубых перешли игроки сборной России защитник Максим Осипенко и нападающий Иван Сергеев. При этом Осипенко утверждал, что его переход в «Динамо» никак не связан с Карпиным.