Лариса Луппиан высказалась о разводе с Михаилом Боярским

По словам актрисы, она смогла простить супруга, но в душе все равно осталась горечь от его поступка.

Пара поженилась в 1977 году. Луппиан рассказала, что обратила внимание на Боярского в том числе из-за яркой внешности. Ей хотелось передать детям хорошие гены. В 1980 году у артистов родился сын Сергей, а через пять лет — дочь Елизавета.

Боярский не раз говорил, что его жена отказалась от карьеры и посвятила себя семье. Но Луппиан считает, что муж преувеличил весомость ее решения.

Она не хотела, чтобы дети страдали из-за постоянного отсутствия обоих родителей, поэтому на некоторое время приостановила свою творческую деятельность, но никогда об этом не жалела. Артистка подчеркнула, что дети — главная радость в ее жизни, и сегодня она с удовольствием помогает им воспитывать своих внуков.

Ранее сообщалось о том, что актер Боярский готовится давать концерты за пределами Северной столицы.