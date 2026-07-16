Агутин поднял аренду апартаментов в Майами до $7 тысяч

Российский певец Леонид Агутин увеличил стоимость аренды своих трехкомнатных апартаментов в Майами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash. Теперь снять жилье на берегу Санни-Айлс-Бич можно за $7 тысяч в месяц — до этого цена составляла $6 тысяч.

Площадь апартаментов — 167 кв. метров. В жилом комплексе есть все необходимое: парковка, спортзал, спа-зона и круглосуточная охрана.

Причиной повышения арендной платы стали возросшие налоги на недвижимость. Как сообщает источник, накануне Флорида лишила Агутина и его жену Анжелику Варум налоговых льгот. Если в прошлом году певец платил $10 тысяч, то теперь эта сумма выросла до $12 тысяч.

Интересно, что Агутин сначала пытался продать квартиру. Он выставил ее на рынок за $1,4 млн, но покупателей не нашлось. Тогда жилье решили сдавать, и цена аренды постепенно выросла с $6 до $7 тысяч в месяц. По данным Mash, жильцы в этой квартире съезжают примерно раз в квартал.

Жена Агутина — Варум, тоже сдает недвижимость в Майами — двухкомнатную квартиру площадью 122 кв. метра в Авентуре за $2,9 тысячи в месяц.

Всего, по данным телеграм-канала «Звездач», у Агутина в США недвижимости примерно на $10 млн долларов. Это не только квартира на Санни-Айлс-Бич, но и почти 300-метровая квартира в элитном ЖК на побережье Атлантики стоимостью $2,3 млн, двухэтажный дом в Помпано-Бич площадью 320 «квадратов» за $3,6 млн, апартаменты в небоскребе Trump Towers за $1,5 млн и таунхаус в пригороде Майами за $479 тысяч.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров продал собственной дочери особняк в Майами за $100.