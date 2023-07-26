АПЛ будет препятствовать сделкам игроков с российскими клубами

Английская премьер-лига намерена препятствовать сделкам своих клубов с российскими командами, сообщает The Guardian.

АПЛ не может напрямую запретить вести дела с клубами России, но планирует предупреждать о рисках, связанных с санкциями.

Недовольство английской лиги вызвали сообщения о возможном переходе колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак». По данным журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, клубы согласовали трансфер игрока за 12 млн евро.

«Спартаку» осталось согласовать условия личного контракта с Санчесом. Однако колумбиец все еще сомневается в целесообразности перехода в московский клуб и может отказаться.

Красно-белые перед началом нового сезона усилили свою атакующую линию, подписав Хесуса Медину и Тео Бонгонда, а теперь хотят укрепить оборону.